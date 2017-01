Meirelles trata de processos da União

00:00 · 05.01.2017

Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, após reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, que entregou o máximo de informações possíveis para que a Corte possa analisar os processos que envolvem o Tesouro Nacional, a União e os Estados.

"Tivemos uma conversa abrangente com a presidente do Supremo visando dar ao STF o maior número possível de informações e esclarecimentos para que eles decidam sobre processos que envolvam a União. Esse é o início de um processo para que essas informações sejam disponíveis", disse Meirelles.

O ministro da Fazenda evitou comentários sobre ações do governo do Rio de Janeiro para o desbloqueio de recursos financeiros e também não mencionou valores envolvidos em todos os processos que envolvem o Tesouro e a União no STF.

Na terça-feira (3), Cármen Lúcia concedeu uma liminar para evitar o bloqueio de R$ 193 milhões nas contas do governo do Estado do Rio. Logo após a decisão do STF, o Executivo fluminense pediu que a decisão da ministra seja estendida para evitar novo bloqueio de R$ 181 milhões programado para hoje.

A secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, pediu à área técnica do órgão um levantamento sobre o impacto da decisão do STF, que suspendeu o bloqueio de recursos do Rio.