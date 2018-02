'Meirelles não é insubstituível', afirma Carlos Marun

00:00 · 23.02.2018

Brasília. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse ontem, que "é obvio" que o governo trabalha com a hipótese de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ser candidato, mas que ele não é insubstituível, e o ideal ainda seria o governo ter um candidato único. Ao ser questionado se Meirelles pode vir a ser o candidato do governo, Marun disse que "pode ser".

"Eu sempre digo que, para o governo, o ideal seria que os partidos que compõem a base tivessem o juízo suficiente de marcharem unidos nessas eleições", afirmou. Ao declarar que Meirelles tem a vantagem de ser filiado de um dos partidos da base, Marun, porém, citou também a pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como uma postulação a ser "respeitada".

> Meirelles é recebido por empresários cearenses

Marun disse, no entanto, que se ele fosse presidente da República "gostaria de continuar contando com um ministro como Meirelles". Segundo Marun, apesar de saber da postulação do ministro da Fazenda para ser candidato o governo ainda não teria pensando em um nome para substituí-lo.

Apesar de nos bastidores auxiliares e ministros palacianos defenderem a candidatura de Temer, Marun obedeceu às ordens públicas do presidente e evitou dizer se Temer irá concorrer à reeleição. "O presidente Temer não é candidato hoje. Não é candidato porque não quer", afirmou Marun. O ministro citou inclusive que Temer havia o lembrado para evitar o tema. "O presidente falou agora pouco comigo e reafirmou que não quer ser neste momento, candidato".

Na quarta-feira (21), Temer escalou o ser porta-voz, Alexandre Parola, para tentar conter o aumento de rumores de sua possível candidatura e inclusive usando a intervenção na segurança do Rio como bandeira.

Parola destacou também que os auxiliares do presidente da República não estão autorizados a falar em seu nome.