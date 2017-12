Meirelles ironiza apoio da base a Alckmin

00:00 · 19.12.2017 / atualizado às 00:26

São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), ironizou ontem, em entrevista a uma emissora de rádio, a possibilidade de o governador Geraldo Alckmin (PSDB) ser candidato à Presidência da República em 2018 com apoio do governo e dos partidos da base do presidente Michel Temer.

"É uma posição interessante, para dizer o mínimo, estar fora do governo por questões eleitorais, mas querer apoio na eleição. Para alguém ser apoiado pelo governo, precisar ser parte da estrutura de apoio a ele", disse o ministro.

Meirelles afirmou, porém, que, "dito isso", Alckmin pode ser o candidato do centro no ano que vem.

Após assumir a presidência nacional do PSDB, o governador paulista fez gestos de aproximação com o governo federal e conseguiu convencer a bancada da sigla na Câmara a fechar questão - obrigar a votar em bloco - em defesa da reforma da Previdência.

Os tucanos querem que o governador monte no ano que vem uma coligação que represente o centro político na campanha e, para isso, esperam atrair partidos da base aliada.