Meirelles e Pezão acertam acordo de 'emergência'

00:00 · 10.01.2017

A saída jurídica para a construção do acordo começou a ser costurada no fim de semana e avançou, ontem, na reunião do ministro com o governador ( Foto: AGBR )

Brasília/Rio de Janeiro. Com o amparo legal do Supremo Tribunal Federal (STF), a União busca a homologação nos próximos dias de um acordo de recuperação fiscal com o Estado do Rio de Janeiro nos mesmos moldes do projeto que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. Com o acordo de "emergência", o Tesouro Nacional poderá legalmente socorrer financeiramente o Rio de Janeiro, honrando por um período de 36 meses dívidas não pagas pelo Estado. Não haverá, no entanto, o repasse de dinheiro novo do Orçamento da União para o governo fluminense. Nesses três anos, o Rio terá um alívio de R$ 26 bilhões.

A saída jurídica para a construção de um acordo começou a ser costurada, no fim de semana, pelo presidente Michel Temer com a presidente do STF, Cármen Lúcia, e avançou ontem, durante a reunião do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. O ministro e seus principais secretários foram até o Rio para acertar os termos do acordo, que mantém basicamente as contrapartidas de medidas de ajuste fiscal, que foram rejeitadas pelos deputados no fim do ano. Entre elas, há a proibição de reajustes salariais dos servidores, a fixação de um teto de despesas atrelado à inflação e privatização de empresas estatais estaduais, como a Cedae, do Rio. Outros Estados em situação de calamidade financeira, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, poderão buscar solução semelhante no STF.

Em nome das tratativas, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e suspendeu o andamento da ação em que o Estado do Rio pede ao STF que impeça o bloqueio de recursos dos cofres estaduais.

Após o encontro do sábado passado entre o presidente Michel Temer e Cármen Lúcia, ficou definido que haverá uma reunião entre as equipes técnicas da AGU e do STF para tratar da crise financeira dos Estados e discutir soluções. Ainda sem data marcada, a reunião deve ter a presença da Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e da presidente do STF, o que ainda não está confirmado.

Aprovado

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, autorizou a assinatura de um termo aditivo ao contrato de refinanciamento de dívida do Estado de São Paulo com a União.