Médica nega ter culpa por morte de bebê

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:40

Rio de Janeiro. Suspeita de negligenciar atendimento a uma criança de um ano e meio no Rio, a médica Haydée Marques da Silva disse em depoimento à Polícia Civil, ontem, que não tinha capacidade técnica para lidar com o problema do bebê e, por isso, se recusou a atendê-lo.

Breno Duarte da Silva, que sofria de doença neurológica, morreu enquanto a família esperava por outra ambulância.

"Não sou pediatra, era um bebê com uma síndrome que nem sei de que se trata. Quando há urgência, risco de vida, atendo, mas nesse caso não havia risco de vida, a classificação de risco não foi de urgência, então eu pedi que enviassem outra ambulância", disse a médica à polícia.

Haydée é funcionária da Cuidar Emergências Médicas, que presta serviços à Unimed-Rio. "Não estou arrependida porque não fiz nada fora do código de ética médico. Estou triste e abalada pelo fato de a criança ter morrido, mas não fiz nada de errado. Pedi outra unidade para atendê-la. A morte não é minha responsabilidade", afirmou.

Para o advogado da família do menino, Gilson Moreira, o argumento não se sustenta. "Ela tinha sido chamada para um atendimento urgente, mas a empresa decidiu abortar este atendimento para que a equipe prestasse socorro imediato ao Breno, então sabia da gravidade".

A família vai processar a Cuidar e a Unimed-Rio por danos materiais e morais. A polícia pode indiciar a médica sob suspeita de homicídio doloso. Ela tinha um histórico de mau comportamento, incluindo um paciente ferido durante exame e um idoso mantido sem oxigênio durante de viagem de ambulância.