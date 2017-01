MEC prorroga prazo de inscrição no Sisu

00:00 · 27.01.2017

Brasília. O Ministério da Educação (MEC) prorrogou as inscrições dos estudantes no Sistema de Selação Unificada (Sisu) até as 23h59 do próximo domingo (29). O prazo estava previsto para terminar amanhã (27). O ministério decidiu prorrogar após estudantes terem relatado dificuldades para acessar o sistema.

O resultado está mantido para segunda-feira (30).

"Em atenção aos estudantes, que manifestaram o pedido, e em virtude das dificuldades de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos primeiros dias, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas", diz o comunicado do ministério. Até as 17h de ontem, foram registrados 2.090.451 inscritos e 4.033.178 inscrições.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso universitário. Ao todo, são 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. O Sisu seleciona os estudantes com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).