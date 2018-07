MDB decide antecipar convenção nacional

00:00 · 12.07.2018

Brasília. Após divulgar a data da convenção nacional do partido para o dia 4 de agosto no início desta semana, o MDB decidiu mudar o evento, que pode referendar o nome de Henrique Meirelles como candidato à Presidência, para 2 de agosto.

A troca da data em que será foi oficializada em uma reunião da executiva do MDB, na tarde de ontem. Segundo integrantes do partido, a mudança acontece tanto para fugir das datas das convenções de outros partidos, como PT e PSDB, que também escolheram o dia 4 de agosto como suas datas preliminares, mas principalmente por conta das convenções regionais do MDB, algumas já marcadas para essa mesma data.

Inicialmente, os dirigentes cogitaram marcar o evento para o dia 3 de agosto. Entretanto, caciques avaliaram que também havia convenções regionais nesse dia. São 443 emedebistas com direito a voto na convenção nacional. Apesar da pré-candidatura de Meirelles, alguns setores do MDB querem que legenda libere os diretórios e não lance um nome próprio ao Planalto.