Marun promete que será 'soldado' de Temer

00:00 · 16.12.2017

Brasília. Em uma cerimônia prestigiada por ministros e parentes, o peemedebista Carlos Marun assumiu na sexta-feira (15), a Secretaria de Governo com a promessa de apoio incondicional ao presidente Michel Temer e empenho para contemplar as demandas da base aliada.

Conhecido por ser da tropa de choque do governo e também um ferrenho aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o peemedebista disse em seu discurso de posse que será um "soldado" de Temer. "Serei e sou a partir deste momento um soldado sob o vosso comando", afirmou.

Agora como titular da articulação política do Palácio do Planalto, Marun disse que a pasta deve ter estrutura para equacionar reivindicações da base aliada.

"Quero estabelecer um diálogo mais aberto com parlamentares. Temos de ter estrutura para receber os parlamentares e equacionar as demandas com menos dificuldades", afirmou. Para tentar aprovar a reforma da Previdência, o governo tem negociado uma série de demandas de parlamentares, até mesmo o pagamento mais célere de emendas. Esses recursos são importantes para deputados e senadores porque são direcionados às suas bases eleitorais e se transformam em capital político - principalmente em ano de campanha, como será 2018. Temer disse que Marun será um "gigante" a favor da reforma. Ele pediu que o novo ministro dedique dia e noite ao assunto.

"Você tem energia para isso", disse o presidente, que veio para a cerimônia de posse logo depois de receber alta em São Paulo.

Bem-humorado, o presidente avisou Marun para preparar "coração para as coisas que eu vou lhe contar", ao se referir às tarefas do cargo. "Nós já vínhamos contando com a energia e a determinação do Marun na Câmara dos Deputados", disse, classificando seu novo ministro como "um orador destemido".

A posse de Marun já havia sido adiada duas vezes. A cerimônia seria realizada anteontem, mas foi transferida porque o presidente permaneceu internado após ter sido submetido a uma intervenção urológica, realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Deputado federal de primeiro mandato, Marun disse que abriu mão de disputar a reeleição para poder se tornar ministro.

"Abro mão da minha reeleição para estar ao seu lado, que é a personificação da possibilidade de se fazer política com honra e dignidade", disse.

A espera para Marun assumir o cargo foi ressaltada no discurso de despedida do seu antecessor Antonio Imbassahy, que brincou que demorou a sair, assim como para ser nomeado, porque na Bahia "tudo acontece mais calmamente". No seu discurso, Imbassahy protagonizou um momento que gerou certo desconforto na plateia ao mencionar a necessidade de o presidente Temer colocar stents por problemas cardíacos.