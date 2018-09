Marco Aurélio reforça defesa de urnas

00:00 · 20.09.2018 / atualizado às 00:58

Brasília. Marco Aurélio Mello foi o terceiro ministro do STF a sair em defesa das urnas eletrônicas nesta semana após as declarações de Bolsonaro.

"Presidi (no TSE) as primeiras eleições com o sistema eletrônico, em 1996, e de lá para cá não tivemos uma impugnação minimamente séria quanto à apuração dos votos", afirmou Marco Aurélio.

Questionado se causaria preocupação o fato de um candidato, primeiro colocado nas pesquisas, estar levantando dúvidas sobre o sistema de voto, Marco Aurélio respondeu que "deve haver um móvel (motivo) para essa colocação de dúvida".

"O que ele receia? Se ele se apresenta na ponta, deve haver um móvel (motivo) para essa colocação de dúvida de um sistema da própria instituição do voto eletrônico", disse o ministro, que já foi presidente do TSE. "Eu não vejo com bons olhos quem o faça", acrescentou o ministro Marco Aurélio, quando indagado se lançar suspeitas sobre a urna seria uma irresponsabilidade. Na última terça-feira (18), a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, garantiu que as urnas eletrônicas são "absolutamente confiáveis" e observou que, desde a sua implantação, em 1996, até hoje não foi comprovado nenhum caso de fraude. "Temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas. Não há nenhum caso de fraude comprovado".

Na segunda (17), o presidente do STF, Dias Toffoli, disse durante café da manhã com jornalistas que as "urnas eletrônicas são totalmente confiáveis" e que os sistemas "são abertos para auditagem, a todos os partidos políticos". "Geralmente os que perdem a eleição reclamam".

