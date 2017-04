Manaus registra morte de presos

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 01:37

Manaus. Autoridades investigavam na sexta-feira (7) a morte de seis presos em uma penitenciária de Manaus, no Amazonas, local onde houve uma rebelião no início deste ano.

As mortes ocorreram na sexta-feira na Unidade Prisional de Puraquequara, nos arredores de Manaus, e "não houve nenhum motim ou rebelião", explicou a Secretaria que administra as prisões do Amazonas, que não detalhou como morreram os presos.

O seis mortos estavam em celas separadas, exceto dois deles, que dividiam o mesmo espaço.

Rivalidade

A guerra pelo controle do tráfico entre facções rivais deixou cerca de 140 mortos nas prisões do Brasil desde o início do ano. Muitos dos presidiários foram achados decapitados.

Os principais massacres aconteceram em unidades prisionais de Manaus, com 56 mortos; Roraima, onde foram contabilizados 33 mortos, e Natal, onde houve 26 mortos.

O Brasil, que conta com 622.000 presos locados em 2.766 unidades, tem a quarta maior população carcerária do mundo, segundo dados oficiais.

A superpopulação nas prisões, muitas vezes insalubres e que operam em 167% de sua capacidade, é vista pelos especialistas como uma situação propícia para o domínio do tráfico, que tem nos presídios seus centros de operação.