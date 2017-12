Maluf é transferido para o presídio da Papuda, em Brasília

00:00 · 23.12.2017

Brasília/São Paulo. O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) foi transferido, na sexta-feira (22), da carceragem da Polícia Federal em São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ainda no mesmo dia, Maluf, de 86 anos, foi submetido a uma perícia médica pela equipe do CDP. A defesa do ex-prefeito tenta obter o regime domiciliar, sob a justificativa da idade avançada e de problemas de saúde.

A ordem de transferência ao Bloco 5, Ala B, do Centro de Detenção Provisória da Papuda foi determinada na quarta-feira pelo juiz Bruno Aielo Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Macacari pediu à equipe médica do CDP parecer detalhado para formar sua convicção sobre o pedido de concessão da prisão domiciliar. O primeiro laudo foi pedido ainda para sexta-feira e o segundo, final, tem como prazo de entrega a próxima terça-feira.

Maluf chegou a Brasília por volta das 16h (15h em Fortaleza). Desde quarta-feira, ele estava detido na PF em São Paulo, onde se apresentou após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinar o início do cumprimento da pena, em regime fechado, de 7 anos, 9 meses e 10 dias a ele imposta pelo crime de lavagem de dinheiro. A perícia médica no Centro de Detenção Provisória da Papuda foi realizada com a finalidade de demonstrar o real estado de saúde do deputado. Maluf só seguiu para a Papuda depois de passar por exame de corpo de delito no Instituto médico-legal.

Natal

Para a defesa de Maluf, sentenciado em maio por desvios em obras de sua gestão na Prefeitura de São Paulo (1993-1996), no entanto, o político não pode esperar até terça-feira pela decisão sobre a concessão da prisão domiciliar. Citando, além da saúde, a proximidade do Natal, os advogados apresentaram novo apelo para que a decisão fosse tomada provisoriamente pelo menos até a conclusão de todas as perícias necessárias.

Na sexta, o juiz Macacari negou em decisão liminar (provisória) o pedido. Com isso, Maluf deverá passar o Natal na prisão.

Bengala

A chegada de Maluf, que usava bengala, ao hangar da PF em Brasília ocorreu após decolagem debaixo de chuva, às 14h02 (13h02 em Fortaleza), em bimotor no aeroporto de Congonhas.

A cela em que o parlamentar deverá ficar preso na Papuda tem 30 m² e capacidade para até dez internos. Ele tem direito a 2 horas de banho de sol.

O Bloco 5 é conhecido como o dos "vulneráveis" - reúne políticos, idosos, ex-policiais e presos com ensino superior que, na visão do presídio, correriam risco se mantidos junto aos demais.