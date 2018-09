Mais notícias nacionais: TSE deve explicar títulos cancelados

00:00 · 21.09.2018 / atualizado às 00:26

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou ontem que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresente esclarecimentos dentro de 72 horas sobre o cancelamento do título de eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico obrigatório. O PSB entrou, na quarta, com ação para impedir o cancelamento de títulos em tal situação.

Em carta

FHC fala em deter 'insensatez'

Em meio à disposição do PSDB de articular união entre candidatos do centro em torno de Geraldo Alckmin para fazê-lo crescer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou carta na qual afirma que a situação do País é "dramática", mas que "ainda há tempo para deter a marcha da insensatez".

Impeachment

Câmara do Rio rejeita processo

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou, ontem, pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB). O processo foi rejeitado por 28 votos a 14. O pedido se baseou no fato de Marcelo Crivella ter se tornado réu por suposto crime de improbidade administrativa.