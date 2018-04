Mais notícias nacionais: TSE decide multar quatro partidos

00:00 · 27.04.2018

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que quatro partidos (PT, DEM, PCO e PTdoB) terão de devolver mais de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos por irregularidades nas contas referente ao ano de 2012.

Desvios no Postalis

Ministro do STJ solta investigada na Rizoma

O ministro Sebastião Reis, do STJ, concedeu o 1º habeas corpus a um dos presos na Operação Rizoma, à Patrícia Iriarte, ex-diretora da Americas que participou da captação de recursos do Postalis, fundo de pensão dos Correios.

Nome de partido

Aprovada mudança de PEN para Patriota

O TSE aprovou ontem a mudança de nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota (Patri). A mudança foi pedida em setembro, quando a sigla negociava com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que desistiu da filiação.

Falsidade Ideológica

Maluf deve ser julgado no dia 22 de maio

A Primeira Turma do STF deve julgar no dia 22 de maio mais uma ação envolvendo o Paulo Maluf (PP-SP), desta vez pelo crime de falsidade ideológica com fins eleitorais. A conta da campanha de 2010 teria omitido R$ 168,5 mil.