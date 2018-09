Mais notícias nacionais: TSE concede liminar a Anthony Garotinho

00:00 · 17.09.2018

O ministro Og Fernandes, do TSE, concedeu liminar, ontem, suspendendo a decisão do TRE-RJ que indeferiu o registro de candidatura de Anthony Garotinho (PRP), que concorre ao governo do Rio.

Guiné equatorial

PF apreende dólares e joias com comitiva

Uma ação da PF e Receita Federal, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), apreendeu malas de dinheiro e relógios da comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang. A delegação carregava cerca de US$ 1,5 milhão e R$ 55 mil, em espécie. Ele deixou o País, ontem, sem maiores problemas, mas as joias apreendidas vão a leilão.

Presidenciáveis

Apenas 3 querem o fim da reeleição

A proibição de um presidente renovar seu mandato tem pouco apoio entre os presidenciáveis. Dos 13 candidatos, só Marina (Rede), Jair Bolsonaro (PSL) e Álvaro Dias (Podemos) defendem mudar essa regra.