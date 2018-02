Mais notícias nacionais: tragédia do Palace 2 completa 20 anos

00:00 · 23.02.2018

Vinte anos depois do desabamento do edifício Palace 2, nenhum dos moradores recebeu o valor total das indenizações. Ontem, as vítimas fizeram um ato para cobrar rapidez na execução do processo.

Morte de ativista

Mandante de crime tem recurso negado

Os juízes da 3ª Seção do STJ decidiram ontem negar um pedido de recálculo de pena feito pela defesa de Regivaldo Pereira Galvão, mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang.

Com monomotor

Acidente mata três pessoas em Manaus

Três pessoas morreram após a queda de um avião monomotor em uma zona urbana de Manaus, na manhã de ontem. Dois sobreviventes estão internados em estado grave.

De venezuelanos em RR

Atendimentos no SUS já chegam a 18 mil

O secretário de Saúde de Roraima, Marcelo Batista, afirmou ontem que o volume de atendimentos a venezuelanos nas unidades hospitalares do estado no ano passado foi 2.349 vezes maior do que o de 2014.

'Prova de vida'

Temer volta a receber aposentadoria

Michel Temer provou estar vivo e voltou a receber sua aposentadoria de promotor do Estado de São Paulo. O órgão que administra o pagamento do benefício informou que o presidente da República fez o recadastramento obrigatório e que os pagamentos a ele devidos foram regularizados.

Trabalho

Ministro interino é réu por furto de energia

O atual ministro interino do Ministério do Trabalho, Helton Yomura -no cargo após o impedimento de Cristiane Brasil, responde uma ação feita pelo Ministério Público no Rio e que apura um desvio ilegal de energia elétrica. Ele negou o furto e culpou um caminhão que derrubou um poste na rua.

Pré-candidato

Paes comunica ao MDB que deixará partido

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes comunicou ao ministro Moreira Franco que deixará o MDB. Pré-candidato a governador no Rio, Paes tenta se descolar do desgaste do partido no estado, que está com sua cúpula presa e patina com a gestão de Pezão. O ex-prefeito negocia sua filiação ao PP.

Empate no STF

Suspenso julgamento sobre Código Florestal

O STF retoma, na próxima quarta, do julgamento sobre o novo Código Florestal. A sessão foi suspensa, ontem, com votos empatados entre 11 ministros. O voto decisivo será de Celso de Mello, que não votou ainda. Um ponto polêmico é a anistia a ruralistas que desmataram ilegalmente até julho de 2008.

Caso Battisti

Chanceler Italiano pressiona por solução

Em visita ao Brasil, o chanceler italiano Angelino Alfano disse, ontem, que seu país espera uma solução para o caso Cesare Battisti, condenado na Itália a prisão perpétua por envolvimento em quatro homicídios. Ele se reuniu com o chanceler brasileiro Aloysio Nunes.