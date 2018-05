Mais notícias nacionais: Temer desiste de disputar reeleição

00:00 · 10.05.2018 / atualizado às 00:46

O presidente Michel Temer confirmou que não disputará a reeleição, segundo o jornal "O Globo". Temer teria sinalizado que atuará pela candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Diz Datafolha

Saída de Barbosa deve favorecer Marina

Com a saída de Joaquim Barbosa (PSB) da disputa presidencial, a maior beneficiada deve ser Marina Silva (Rede). Essa é a análise do diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino.

Caso eleito

Alckmin diz que vai zerar déficit público

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, defendeu zerar o déficit primário do País em menos de dois anos. Outra meta anunciada pelo tucano é dobrar a renda do brasileiro.

Na Cisjordânia

Em campanha, Boulos acena aos palestinos

Guilherme Boulos, presidenciável do PSOL, inaugurou no Oriente Médio o lado internacional de sua campanha insistindo em uma mensagem de solidariedade ao povo palestino.

Defende AGU

'Parlamento define perda de mandato'

A Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou, ontem, pela prerrogativa exclusiva do Parlamento para decidir sobre a perda de mandato de congressista condenado criminalmente. O pronunciamento da AGU foi feito no âmbito de uma ação que tramita sobre o assunto.

CCJ do Senado

Votação da criação do Susp fica para o dia 16

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve votar o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na próxima quarta-feira (16). O relator da proposta, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), apresentou ontem relatório favorável ao projeto.

Inscrição no Enem

Estudante de escola pública terá benefício

Os estudantes da última série do ensino médio de escolas da rede pública terão gratuidade automática ao se inscreverem na edição do Enem deste ano, mesmo os que não tiverem solicitado a isenção de pagamento da taxa de inscrição do exame, decidiram o MEC e o Inep.