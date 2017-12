Mais notícias nacionais: suspenso inquérito que investiga Richa

00:00 · 19.12.2017

O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou suspender um inquérito em tramitação no STJ no qual o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), era investigado. No inquérito, o governador é suspeito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral (caixa 2).

De agências da ONU

RR recebe campanha contra xenofobia

Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa), em 2017, mais de 21 mil venezuelanos solicitaram refúgio ao governo brasileiro, sendo 16 mil só no estado de Roraima. Por isso, foi lançada, ontem, a campanha "E se Fosse Você", em Boa Vista (RR), com o apoio de agências da ONU.

Ala afro

Grupo do PMDB veta ingresso de Luislinda

O braço afro do PMDB entregou ao presidente nacional da sigla, Romero Jucá (RR), um documento em que veta o eventual ingresso da ministra Luislinda Valois (Direitos Humanos) no partido. Luislinda pediu na semana passada sua desfiliação do PSDB, legenda que desembarcou do governo.

Em todos os escalões

Mulheres terão acesso a cargos na Marinha

O presidente Michel Temer sancionou ontem lei que libera às mulheres o acesso a todos os cargos de oficiais da Marinha, como os da Armada e do corpo de Fuzileiros Navais."Essa luta é importante para toda a sociedade", disse o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que participou da cerimônia.

Violência urbana

Sargento é o 129º policial morto no Rio

O segundo-sargento Fabio Alexandre Eufrásio Silva, de 45 anos, foi o 129º policial militar morto este ano no Estado do Rio de Janeiro. Silva foi morto durante patrulha que tentou abordar um grupo de criminosos em um carro, na zona norte da cidade do Rio, segundo a Polícia Militar.