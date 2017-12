Mais notícias nacionais: STJ determina a prisão de 8 policiais

00:00 · 23.12.2017

A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, acolheu pedido do Ministério Público do Pará e determinou a prisão de 8 policiais pela Chacina de Pau d'Arco (10 posseiros mortos).

Barco em Paraty

PF prende esloveno com 50 kg de cocaína

A PF apreendeu 50,8 quilos de cocaína escondidos no assoalho de um veleiro no litoral de Paraty (sul do RJ). Um esloveno de 52 anos foi preso em flagrante.

Arritmia

Vice-governador do Rio recebe alta

O vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, teve alta ontem do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul da cidade.