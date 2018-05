Mais notícias nacionais: STJ decreta prisão de Carlinhos Cachoeira

00:00 · 05.05.2018

Bicheiro

O ministro Nefi Cordeiro, do STJ, determinou o "imediato recolhimento à prisão" de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, por fraudes na Loteria do Estado do Rio.

Ministério Público

Deputado Vital do Rêgo é denunciado

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) foi denunciado pela PGR por suposto desvio de recursos públicos quando era prefeito de Campina Grande, em 2006.

Dutra

Apreendidas quase 2 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na sexta um carregamento com quase duas toneladas de maconha na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia (RJ). A droga foi achada no fundo falso de uma carreta que trafegava pela via. A droga saiu do Paraná e seria entregue em Itaguaí (RJ).

Em Maternidades

Falta vacina contra tuberculose em SP

Essencial para a proteção contra a tuberculose em recém-nascidos, a vacina BCG está em falta em maternidades e centros de imunização da cidade de São Paulo. As maternidades Pro Matre Paulista e Santa Joana informam que há um mês e meio está sem a vacina.

São Paulo

Corpo é localizado em escombros de prédio

Os bombeiros localizaram na sexta-feira o primeiro corpo de um dos desaparecidos do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, que caiu na última terça, no centro de São Paulo, após um incêndio atingir todo o edifício. A vítima foi identificada como Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro.

Rio

Capitão da PM morto em assalto é sepultado

O corpo do capitão da PM Stephan Contreiras foi sepultado na sexta-feira (4), no Cemitério Jardim da Paz, no Rio. O militar foi morto na quinta, durante um assalto, quando pilotava sua moto. Ele foi baleado por dois criminosos, que também estavam em uma moto, em tentativa de assalto.

Segurança

Relatório sobre Susp é finalizado no Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve começar a analisar o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na próxima quarta. Na sexta, o relator da matéria no colegiado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), apresentou parecer favorável à proposta.