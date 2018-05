Mais notícias nacionais: sobe para 7 o número de vítimas de prédio de desabamento em SP

00:00 · 08.05.2018

O Corpo de Bombeiros aumentou para sete o número de vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de SP, no dia 1º. Só o corpo de Ricardo Pinheiro havia sido retirado dos escombros. Já o Ministério Público ouviu três engenheiros sobre os laudos que atestavam a segurança do prédio.

Após desaparecimento

Universidade lamenta morte de estudante

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro expressou ontem pesar pelo assassinato de Matheus Passarelli, 21, estudante de artes visuais que se nomeava como Matheusa, "não-binário" (nem homem nem mulher). Ele sumiu após uma festa. O crime, ainda um mistério, chocou, ontem, o meio cultural carioca e a web.