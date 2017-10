Mais notícias nacionais: Sargento é o 106º policial morto no Rio

00:00 · 12.10.2017

Chega a 106 o número de PMs assassinados no Estado do Rio em 2017. Na terça, o sargento Marcelo Galvão foi morto a tiros em Queimados, na Baixada Fluminense. A suspeita é de latrocínio.

Violência urbana

Jornalista morre em latrocínio em SP

O jornalista Oswaldo Macedo Ribas, 64 anos, foi morto após ser baleado em assalto, na capital de SP. Os criminosos levaram uma bolsa. Ninguém foi preso.

Tragédia em Janaúba

Mais duas vítimas deixam hospital

Mais duas crianças vítimas do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), e que estavam internadas em Belo Horizonte tiveram alta.

Cirurgia

Planalto nega data de cateterismo de Temer

A Secretaria de Comunicação da Presidência negou que o presidente Michel Temer, de 77 anos, esteja com um cateterismo agendando para depois da provável e esperada derrubada da denúncia na Câmara.

Relatório

Gravações de Joesley 'abalaram o Brasil'

Relatório da Polícia Federal que embasou denúncia contra Joesley e Wesley por uso das suas delações para obter vantagens no mercado cita que os executivos usaram informações que 'abalaram o Brasil' para lucrar com ações e dólares na Bolsa e câmbio.

De olho em 2018

Doria quer levar ao RJ 'Corujão da Saúde'

Cotado para eleição de 2018, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai lançar no dia 31, em parceria com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), o programa "Corujão da Saúde" na capital fluminense.

Da PF

Delegado preso é acusado de 4 crimes

Preso na terça (10), o delegado Mario Menin Filho é suspeito de quatro crimes. Ele e outras três pessoas foram detidos por organização criminosa, extorsão, usurpação de função e concussão (vantagem indevida aceita por servidor).