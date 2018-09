Mais notícias nacionais: restauração de Museu deve demorar 10 anos

00:00 · 19.09.2018

A diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, estimou que o trabalho de conclusão da restauração do Museu Nacional, alvo de um incêndio de grandes proporções no Rio no último dia 2 de setembro, deve levar cerca de 10 anos.

Contra Crivella

Rio tem novo pedido de impeachment

Foi entregue na Câmara do Rio, ontem, um novo pedido de impeachment contra o prefeito da cidade, Marcelo Crivella. A oposição justificou o novo pedido com o fato de o prefeito ter virado réu no caso da reunião onde oferece facilidades a pastores.