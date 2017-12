Mais notícias nacionais: PT reavalia cenário para Lula concorrer

00:00 · 14.12.2017

Um dia depois de o TRF-4 marcar o julgamento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva para 24 de janeiro, o PT passou a reavaliar o cenário envolvendo a candidatura dele. A legenda viu aumentar as chances de condenação de Lula no julgamento, o que pode torná-lo inelegível.

Réu no STF

DEM adia convenção por caso Agripino

Após o STF aceitar denúncia contra o presidente do DEM, senador José Agripino Maia (RN), e torná-lo réu na Operação Lava Jato, a cúpula do partido decidiu adiar para fevereiro a convenção nacional da sigla, marcada inicialmente para hoje.

Contra investigações

Bretas afirma temer 'manobra' política

O juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava-Jato no Rio, afirmou que teme alguma "manobra" de políticos ainda neste ano contra o combate à corrupção. Bretas afirmou que políticos podem aprovar alguma lei "entre um Jingle Bells e uma rabanada".

E gabinetes na Câmara

PF vasculha casa de governador do TO

A PF e a PGR cumpriram, ontem, mandados de busca e apreensão em dois gabinetes na Câmara, em apartamentos funcionais e na casa do governador tocantinense, Marcelo Miranda (PMDB). Os deputados alvos das medidas autorizadas pelo STF são Carlos Gaguin (PODE) e Dulce Miranda (PMDB), do TO.

No Paraguai

Líder do Comando Vermelho é preso

O traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, de 42 anos, um dos criminosos mais procurados do Brasil, foi preso ontem, em Encarnación, no Paraguai. Ele estava escondido havia cerca de cinco anos no país vizinho, de onde "abastecia" áreas dominadas pelo Comando Vermelho.