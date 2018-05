Mais notícias nacionais: PR cria secretaria para penitenciárias

00:00 · 01.05.2018

O governo do Paraná anunciou ontem (30) a criação da Secretaria Especial da Administração Penitenciária. A medida desvincula a gestão do sistema penal da pasta da Segurança Pública e institui uma unidade de gestão específica para tratar de assuntos relacionados às unidades prisionais.

Segunda instância

Azeredo recorre de condenação

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou ontem que a defesa do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo (PSDB) entrou com novo recurso na 2ª instância, chamado de embargos de declaração. Ele foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Santa Catarina

STJ envia denúncia de ex-governador

O ministro do STJ Luis Felipe Salomão decidiu ontem atender requerimento do Ministério Público Federal e enviar à Justiça Eleitoral de Santa Catarina a denúncia de Caixa 2 contra o ex-governador Raimundo Colombo (PSD-SC). Ele renunciou ao governo catarinense no dia 5 de abril e perdeu o foro por prerrogativa de função.