Mais notícias Nacionais: Oposição tenta barrar projeto

A oposição na Câmara dos Deputados deve recorrer para que o projeto que possibilita a volta de nomeações políticas para cargos no conselho de administração de estatais não tenha caráter conclusivo e vá para apreciação do plenário. A coleta de assinaturas deve começar após o recesso, em agosto.

Segurança pública

Procuradoria pede dados sobre Susp

O Ministério Público Federal pediu informações ao Ministério da Segurança Pública sobre o andamento da implementação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) - que entra em vigor ontem e foi criado pela Lei 13.675/2018.

Contra gripe

Mais de 6 mi ainda não se vacinaram

Mais de 6 milhões de pessoas que pertencem aos chamados grupos prioritários ainda não se vacinaram contra a gripe este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, gestantes e crianças foram os que menos procuraram as salas de imunização, com cobertura de 76,4% e 73,6%, respectivamente. Ao todo, 493.710 grávidas e 3,3 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos ainda não receberam a dose.

Rio de Janeiro

PM leva três tiros após reagir a assalto

Um policial militar aposentado morreu por volta das 20h desta quarta-feira (11) em uma tentativa de assalto em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. É o segundo PM morto nesta semana e o 60º neste ano. Segundo a Polícia Militar, o cabo Ronalde Pereira da Costa, 58, estava em sua moto quando foi abordado por assaltantes.

Tocantins

PF flagra avião com 300 kg de cocaína

A Polícia Federal apreendeu, ontem, uma aeronave com cerca de 300 kg de cocaína, nas proximidades de Formoso do Araguaia, região sul do Tocantins. Foram presos em flagrante dois pilotos.