Mais notícias nacionais: Operação prende 1,6 mil pessoas em SP

00:00 · 14.09.2018

Uma operação das Polícias Civil e Militar prendeu, ontem, 1.653 pessoas e apreendeu 68 adolescentes em diversas cidades paulistas. A maioria (1.113) foi presa por crimes. Já 716 foram detidas por não pagamento de pensão.

Internet

Pornografia infantil vira alvo da PF

A Polícia Federal cumpriu, ontem, seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, como parte da 5ª fase da Operação Proteção Integral para o combate ao abuso sexual infantil e sua divulgação pela internet. Foram presos dois homens em flagrante.

Trabalho

Servidores poderão reduzir jornada

Servidores públicos federais poderão pedir redução de jornada de oito horas diárias para seis ou quatro horas por dia, com redução proporcional da remuneração, estabelece a Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicada ontem no Diário Oficial da União.