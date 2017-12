Mais notícias nacionais: Negada revogação da prisão preventiva de Joesley e Saud

00:00 · 21.12.2017

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do empresário Joesley Batista, da JBS, e do executivo Ricardo Saud, da J&F, que postulavam a revogação da prisão preventiva imposta a eles por suposta omissão de informações no acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República. A decisão foi tomada nos autos Ação Cautelar (AC) 4352.

Programa do PSD

Meirelles: governo de Dilma 'quebrou o País'

O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) ocupará o programa eleitoral do PSD, que será transmitido hoje à noite no rádio e na TV, para lançar as bases de sua pré-candidatura ao Planalto, em 2018. Em tom eleitoral, ele afirma que "o populismo e os oportunistas fazem mal ao País", destaca que os brasileiros não querem "mais saber de aventuras" e diz que "o governo anterior (Dilma Rousseff) quebrou" o Brasil.

Crédito especial

Publicada liberação de R$ 348 mi para Justiça

O governo federal publicou ontem, lei que libera crédito especial de R$ 348 milhões para as Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e Ministério Público da União. Os recursos decorrem de anulação de dotações orçamentárias, inclusive de emendas de bancada estadual.

Uso indevido de cotas

Barrados aprovados em concurso público

A Justiça Federal de Brasília vetou o ingresso de quatro candidatos aprovados em concurso público do Instituto Rio Branco para admissão à carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores por considerar que fraudaram o sistema de cotas para negros.

Após denunciar ameaça

Sem-terra somem em cidade do Amazonas

Parentes e agentes de segurança do Amazonas e de Rondônia investigam o sumiço de três trabalhadores rurais sem terra dados como desaparecidos desde o último dia 14, em Canutama (AM), a cerca de 620 km de Manaus e a pouco mais de 50 quilômetros de Porto Velho (RO).