Mais notícias nacionais: Ministro sustenta que mulher 'escorregou'

00:00 · 13.10.2017

Em manifestação entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Admar Gonzaga negou ter agredido sua mulher durante uma briga do casal, afirmando que ela se machucou ao escorregar em enxaguante durante o desentendimento.

Com drogas e armas

Comandante de UPP é preso no Rio de Janeiro

O major Alexandre Frugoni, comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Caju, foi preso pela corregedoria da Polícia Militar. Os policiais encontraram drogas até no telhado da unidade militar. Na sala do comandante, os policiais acharam pistola e munição.

Reconhecido por vítimas

Estuprador se passava por policial em SP

Preso por se passar por um policial federal para sequestrar e estuprar uma mulher em São Paulo, Adson Muniz Santos, de 34 anos, foi reconhecido por outras 14 mulheres, segundo informações da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada em São Paulo.