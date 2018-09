Mais notícias nacionais: Marina diz que fala de Mourão é uma afronta

00:00 · 18.09.2018

A presidenciável Marina Silva (REDE) criticou a fala do vice de Jair Bolsonaro (PSL), Hamilton Mourão (PRTB), de que casa só com "mãe e avó" é "fábrica de desajustados" para o tráfico. "É uma afronta chamar de desajustados os filhos de 11,6 milhões de mulheres que chefiam lares".

Pernambuco

Ibope mostra Paulo Câmara líder com 33%

Pesquisa Ibope divulgada ontem aponta o governador de Pernambuco e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), consolidado na liderança da disputa. Ele permanece com os mesmos 33% do levantamento anterior. Já o senador Armando Monteiro (PTB), principal rival, oscilou de 24% para 25%.

Minas Gerais

Anastasia vai a 33%; Pimentel mantém 22%

O senador pelo PSDB Antonio Anastasia (foto) segue na liderança na disputa o governo de Minas Gerais, mostrou o Ibope, ontem. O tucano oscilou de 31% na semana passada para 33% agora. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), vem na sequência com 22%, mesma taxa do levantamento anterior.

Distrito Federal

Eliana Pedrosa segue na liderança com 22%

A candidata Eliana Pedrosa (Pros) segue na liderança da corrida ao governo do Distrito Federal, apontou o Ibope. Ela oscilou de 23% para 22%. Alberto Fraga (DEM) foi de 13% para 14%, Rodrigo Rollemberg (PSB) passou de 12% para 11%, Rogério Rosso manteve 10% e Ibaneis (MDB) foi de 7% a 9%.

Após desistência

Delegado substituirá Fernando Collor em AL

O PROS lançou ontem o delegado federal aposentado Pinto de Luna como candidato ao governo de Alagoas na eleição de 2018. A informação foi confirmada pelo TRE-AL . Luna substitui o ex-presidente Fernando Collor (PTC), que renunciou à candidatura na última sexta-feira (14)

Após chá de bebê

Jornalista é morto por bala perdida no Rio

O jornalista Daniel Delfino, de 27 anos, foi morto por uma bala perdida, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo familiares da vítima, ele voltava de um chá de bebê quando foi atingido no abdômen por uma bala perdida na rua. Daniel trabalhou na Folha Dirigida, na Rádio BandNews FM e na Rede Bandeirantes e atualmente estava exercendo a profissão dele em uma empresa de tecnologia.

Em carta

Preso, Cabral dá apoio ao filho candidato

O deputado federal Marco Antônio Cabral (MDB-RJ), filho do ex-governador Sérgio Cabral, divulgou uma carta do pai preso em apoio à sua reeleição. No manuscrito, o emedebista afirma que o deputado "não merece pagar pelos meus erros". "Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso. Você aprendeu com os erros do seu pai", escreveu o ex-governador ao filho.