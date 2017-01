Mais notícias nacionais: Maggi terá R$ 4 milhões em bens bloqueados

00:00 · 12.01.2017 / atualizado às 00:32

Ordem judicial

Maggi terá R$ 4 milhões em bens bloqueados

A Justiça de Mato Grosso mandou bloquear até R$ 4 milhões dos bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e de mais oito pessoas. Todos são acusados pelo MP de usar dinheiro público para comprar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

E de denúncias anônimas

Validadas renovações de grampos, pelo TRF4

Desembargadores do TRF4 aprovaram súmulas que autorizam abrir investigação baseada em denúncia anônima, "quando amparada por outro indício", e a renovação sucessiva de interceptação telefônica, "caso persista a necessidade de apuração".

Por Fernando Pimentel

Nomeado investigado por fraude, em Minas

O governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), nomeou para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que é investigado por suspeita de vender remédios adquiridos com dinheiro público em uma farmácia de sua propriedade.