Mais notícias nacionais: Lula será interrogado no caso da Operação Zelotes em 20 de fevereiro

00:00 · 15.12.2017

O juiz federal da 10ª Vara Vallisney de Oliveira marcou para dia 20 de fevereiro de 2018 o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Zelotes. Na denúncia os procuradores sustentam que o ex-presidente praticou tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Homenageando vítimas

Volkswagen admite que apoiou ditadura

A Volkswagen do Brasil reconheceu, ontem, que deu apoio ao governo militar e que houve repressão a funcionários dentro da fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Na tentativa de se reconciliar com o passado, a montadora inaugurou uma placa em memória a todas as vítimas da ditadura.