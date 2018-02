Mais notícias nacionais: homem é preso com 12 fuzis e 33 pistolas

00:00 · 27.02.2018

Um homem de 23 anos foi preso, em blitz, ontem, com 12 fuzis e 33 pistolas, além de 40 mil projéteis em Seropédica, na Baixada Fluminense. As armas saíram de Foz do Iguaçu (PR) e seriam levadas para favela no Complexo da Maré.

Ação civil pública

Promotoria acusa Cabral e outros 14

O MP-RJ ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) e outras 14 pessoas, incluindo os ex-secretários de Saúde, Sérgio Côrtes, Marcos Esner Musafir e Felipe Peixoto.

Do comando da PF

Justiça nega pedido para afastar Segovia

A Justiça Federal em Brasília negou, ontem, pedido para afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, do cargo, em ação popular protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE). Também ontem, contudo, a PGR pediu ao STF que Segovia seja afastado caso faça novas declarações sobre investigações contra Temer.

Câmara

Comissão sobre lei de improbidade é criada

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), determinou a criação de uma comissão de juristas para elaborar mudanças na lei de improbidade administrativa. A comissão apresentará, em 120 dias, "anteprojeto de reforma" da lei que completou 25 anos em 2017.

Corte do Trabalho

Novo presidente do TST é empossado

O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira, tomou posse, ontem, e disse que a implantação da Reforma Trabalhista será pauta prioritária da Corte. Pereira sucedeu Ives Gandra Martins Filho.