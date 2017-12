Mais notícias nacionais: Ex-mulher de Gilmar Mendes é nomeada

00:00 · 13.12.2017

O presidente Michel Temer nomeou a advogada Samantha Ribeiro Meyer, ex-mulher do ministro do STF, Gilmar Mendes, para o Conselho da Itaipu Binacional. Em maio, Samantha assinou parecer usado pela defesa do presidente na ação movida pelo PSDB que pediu a cassação da chama Dilma-Temer - o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por Gilmar Mendes, rejeitou a cassação.

Suspeita de excessos

Corregedoria da PF investiga caso UFMG

A Corregedoria da Polícia Federal (PF) investiga o comportamento dos agentes que participaram da Operação Esperança Equilibrista, no dia 6, em Belo Horizonte, que resultou no cumprimento de mandados de condução coercitiva e depoimento do reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramirez. Professores da universidade mineira acusam policiais de terem agido com truculência.

Decide justiça do MS

Battisti vira réu por evasão de divisas

A Justiça Federal de Campo Grande (MS) recebeu denúncia criminal e abriu ação penal contra o italiano Cesare Battisti, de 62 anos, por evasão de divisas. Em 4 de outubro, Battisti foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal tentando atravessar a fronteira do País, na região do Mato Grosso do Sul, com a Bolívia, levando US$ 6 mil e mais 1.300 euros, em dinheiro.