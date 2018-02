Mais notícias nacionais: Ex-ministro Mário Negromonte vira réu

00:00 · 22.02.2018

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou, ontem, uma denúncia da PGR contra o ex-ministro Mario Negromonte (PP) no âmbito da Lava-Jato. Ele também foi afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

Após ser solto

Wesley Batista tem audiência com juiz

O empresário Wesley Batista, dono do grupo JBS, esteve, ontem, na 6ª Vara Federal, em São Paulo, para uma audiência com o juiz Diego Paes Moreira. Ele foi solto ontem, após decisão do STJ. A audiência foi para apresentar a Wesley as medidas cautelares que ele terá que cumprir a partir de agora.

Corrupção

Moro aceita terceira denúncia contra Dirceu

O ex-ministro José Dirceu virou réu pela 3ª vez na Lava-Jato. O juiz Moro aceitou denúncia sobre corrupção em contratos da Petrobras com a Engevix e UTC. O MPF viu simulação na contratação da empresa Entrelinhas Comunicação pela Engevix para pagar R$ 900 mil a Dirceu.

Transferência

Deputado preso vai ser enviado para a Papuda

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou, ontem, a transferência do deputado João Rodrigues (PSD-SC) para o presídio da Papuda, em Brasília. Ele, condenado por dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho (SC), estava preso na capital gaúcha.

TRF-4

Filha de Palocci terá sequestro de bens

O TRF- 4 decretou, ontem, o sequestro de quatro imóveis em nome da filha e da enteada do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, no âmbito da Lava-Jato, atendendo a um recurso do Ministério Público Federal . Os bens ainda não foram avaliados. A medida tem caráter provisório.