Mais notícias nacionais: delegado pede prisão de envolvidos em sumiço de sem-terra

00:00 · 22.12.2017

O delegado que apura o desaparecimento de três trabalhadores rurais sem terra em área de conflito fundiário de Canutama (AM) pediu à Justiça a prisão preventiva de dois produtores rurais.

Rondônia

Bandeira imperial terá de ser hasteada

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou uma lei que obriga escolas públicas e privadas a hastearem, junto às bandeiras do Brasil e do Estado, a bandeira do Brasil Imperial, diariamente.

Da PM-RJ

Suspeito é detido por morte de coronel

Agentes do Serviço Reservado do 3º BPM (Méier, zona norte do Rio ) prenderam um suspeito de participar da morte do coronel Luiz Gustavo Teixeira, no último dia 14. Ele foi identificado como o homem que aparece numa moto em imagens gravadas por moradores, ajudando um dos assassinos a fugir.

Arritmia cardíaca

Vice-governador do Rio é internado

O vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, deu entrada na quarta-feira (20) no Hospital Pró-Cardíaco, com arritmia cardíaca. Segundo o Palácio Guanabara, sede do governo do estado, Dornelles, de 82 anos, permanece internado e seu quadro de saúde é estável. Ele deve ter alta médica hoje.

Rejeição

PSL nega Bolsonaro no partido em 2018

O PSL rechaçou qualquer chance de Jair Bolsonaro desembarcar no partido para disputar a presidência. Para a sigla, ele não tem identidade com a legenda.

Bens doados

Lula visita 'tralhas' no acervo presidencial

Lula visitou os bens doados na sua época de presidente, que ele chamou de "tralhas". Os itens foram guardados pela Granero, em contrato alvo da Lava- Jato.

Crítico do impeachment

Lewandowski anula apuração contra juiz

Ricardo Lewandowski, do STF, anulou decisão do CNJ que abria apuração disciplinar contra um dos quatro juízes do Rio que protestaram contra o impeachment de Dilma.

Ex-Ministro de Dilma

Presidente do PR deixa cadeia no Rio

Acusado de corrupção, o presidente do PR Antônio Carlos Rodrigues deixou a cadeia, ontem, no Rio, após uma decisão de Gilmar Mendes, presidente do TSE.