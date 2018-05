Mais notícias nacionais: Cristovam Buarque vai formular plano

00:00 · 03.05.2018

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) aceitou convite do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, para integrar a equipe que vai formular o plano de governo do tucano para a Educação. Cristovam propõe a federalização do ensino municipal.

Conselho de Ética

Parecer contra João Rodrigues é aprovado

O Conselho de Ética da Câmara aprovou ontem a continuidade do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado preso João Rodrigues (PSD-SC). O parecer foi aprovado por 9 votos a favor e um contra. O partido defende a cassação do mandato por sua condição de presidiário.

Governador

Técnico Bernadinho desiste de candidatura

O ex-técnico da seleção brasileira de vôlei Bernardo Rocha de Resende, o Bernardinho, desistiu de concorrer ao governo do Estado do Rio pelo Partido Novo. Embora ele não tivesse anunciado oficialmente sua candidatura, a possibilidade era aventada pelo partido.

Favela

Crivella manda pintar Rocinha de cinza e bege

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), mandou pintar de cinza e bege as fachadas dos 150 prédios e casas da Rocinha. Moradores reclamam que, além de apagar o colorido típico da comunidade, a intervenção não resolve problemas reais, como esgoto ao ar livre, acúmulo de lixo e falta de iluminação.

Goiás

Arquivada sindicância contra ex-governador

A Corte Especial do STJ decidiu ontem arquivar uma investigação contra o ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), no caso sobre a Operação Decantação, voltada para a investigar favorecimento de empresas e desvios de verbas da companhia de saneamento.