Mais notícias Nacionais: CNI avalia medida como sendo positiva

A Confederação Nacional da Indústria avaliou, na sexta, a Medida Provisória 844, que atualiza o marco legal para o saneamento básico no Brasil. Para a CNI, a MP aprimora as normas para a expansão da participação privada na área de maior déficit de atendimento da infraestrutura brasileira.

São Paulo

Alunos estudam sobre 'fake news'

A escola pública CEU-Casa Blanca, em São Paulo, incluiu no currículo aulas sobre os perigos das notícias falsas. Alunos de 8 a 14 anos aprendem a linguagem de cada gênero jornalístico e a não dar crédito a tudo o que veem ou leem, especialmente nas redes sociais.

Campinas

Ex-assessor promete cargo a líder do PCC

"Esse era o cargo que eu queria te dar", prometeu um ex-assessor do prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), a um líder do PCC. Condenado a 5 anos e 2 meses de reclusão por organização criminosa e perdoado por indulto, Alexandre Cora Francisco, o Xandão foi flagrado, em 2015, em conversa com Marcelo Celso dos Santos, acusado de ser responsável pela contabilidade da facção.

Em 2018

Dengue já matou 77 pessoas no Brasil

Boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que 77 pessoas morreram este ano no país após contraírem a dengue. Pelo menos outros 181 óbitos estão sendo investigados pela pasta como suspeitos. Ao todo, foram confirmados no país 148 casos de dengue grave e 1.736 casos da doença com sinais de alarme. No mesmo período de 2017, foram confirmados 115 óbitos pela doença no Brasil.

Internada

Venezuelana contrai meningite em RO

Uma venezuelana está internada no Hospital Geral de Roraima após ter sido diagnosticada com meningite bacteriana. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a paciente, que não teve o nome a idade revelados, é da cidade de Santa Elena de Uairén, na fronteira com Roraima. Após dar entrada com suspeita de meningite, ela foi atendida. Procedimentos de avaliação e tratamento foram realizados de imediato.