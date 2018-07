Mais notícias nacionais: Ciro se reúne com Paulo Câmara por PSB

00:00 · 12.07.2018

O pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, se reuniu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), para convencer o pessebista de que é a melhor opção para uma aliança nas eleições. A cúpula e a maior parte dos diretórios regionais do PSB quer o apoio a Ciro.

PSD

Indio da Costa discute eleição com Alckmin

Pré-candidato ao governo do Rio, o deputado Indio da Costa (PSD) esteve, ontem, com o presidenciável Geraldo Alckmin para discutir uma possível aliança no Estado. O encontro ocorreu na sede do PSDB em Brasília. Os tucanos estão divididos entre apoiar Indio ou Eduardo Paes (DEM).

Candidaturas

Eleição terá 13 delegados da PF

Com a bandeira de "blindar" a Lava-Jato, pelos menos 13 delegados da Polícia Federal devem ser candidatos nas eleições de outubro. A Associação dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) vai lançar hoje a campanha "O brasileiro tem sede de mudança", em Curitiba.

Decide Câmara

Contratos em Pastas serão prorrogados

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a MP 829/18, que autoriza a prorrogação por até um ano de 187 contratos dos ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Com Odebrecht

TCU chancela acordo de leniência da AGU

O plenário do TCU negou, ontem, medida cautelar contra o acordo de leniência firmado pela AGU e CGU com a construtora Odebrecht na última segunda (9).

Por Cármen Lúcia

Pensão a filhas solteiras é liberada

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, deferiu liminares em dois Mandados de Segurança (MS 35795 e 35814) de beneficiárias que recebem pensão por morte concedida a filhas solteiras maiores de 21 anos de servidores públicos civis com base na Lei 3.373/1958.

Ligação com EI

Condenação de acusados é mantida

O TRF-4 manteve em segunda instância a condenação de oito brasileiros acusados de difundirem os ideais terroristas do Estado Islâmico e de planejarem atentados durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.