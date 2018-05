Mais notícias nacionais: casos de intolerância religiosa sobem 56%

00:00 · 09.05.2018

De janeiro a março, os casos de intolerância religiosa cresceram mais de 56% no estado do Rio em comparação ao 1º trimestre de 2017. O número subiu de 16 para 25 denúncias, segundo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos.

São Paulo

Inteligência artificial vai mapear câncer

Pela 1ª vez no Brasil, um software de inteligência artificial será capaz de mapear nódulos pulmonares em exames de rotina e revelar aos médicos quais pacientes têm maior risco de desenvolver câncer de pulmão. A parceria é entre o Hospital Sírio-Libanês (SP) e a Siemens Healthineers.

Eleição

Militares se unem para lançar 71 candidatos

Motivados pelo desempenho de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na corrida presidencial, pelo menos 71 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica lançaram pré-candidaturas a vagas no Congresso e no Executivo em 25 Estados e no DF. Parte deles se reuniu ontem, pela primeira vez, em Brasília.

Câmara

Discussão de Lei do Agrotóxico é adiada

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para debater o projeto de lei que altera as regras para o registro, uso e fiscalização de agrotóxicos no País adiou ontem a leitura do parecer do relator, o deputado Luís Nishimori (PR-PR). A discussão deve ser retomada só na próxima semana.

Desabamento em SP

Bombeiros encontram ossada de homem

O Corpo de Bombeiros encontrou ontem fragmentos de ossos, brinquedos e um anel dourado nos escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou em SP. Os fragmentos de ossada são compatíveis com os de um homem entre 25 e 50 anos. Será feito um exame de DNA.