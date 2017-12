Mais notícias nacionais: Caso de deputado é enviado à 1ª instância

00:00 · 20.12.2017 / atualizado às 00:55

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso remeteu para a primeira instância um inquérito sobre o deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), suspeito de irregularidades quando era vereador em Natal (RN) em 2005 e 2006.

Para juízes

Luiz Fux libera ação sobre auxílio-moradia

O ministro Luiz Fux, do STF, liberou ontem para julgamento de mérito pelo plenário da Corte Suprema as liminares que garantiram o pagamento de auxílio-moradia a todos os magistrados do país, incluindo juízes federais, da Justiça Trabalhista, da Justiça Militar e dos judiciários estaduais.

HOSTILIZADA EM AVIÃO

Gleisi leva agressora à Polícia Federal

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), foi hostilizada ontem por uma passageira após voo de São Paulo a Brasília. O incidente ocorreu por volta de meio-dia, quando o avião já havia aterrissado na capital federal. Chamada de corrupta, Gleisi prestou queixa à Polícia Federal.

Crítica ácida

Jarbas Vasconcelos diz que Jucá é 'crápula'

O deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) subiu à tribuna da Câmara ontem para criticar o presidente de seu partido, o senador Romero Jucá (RR). Jarbas disse que Jucá era um “crápula”, uma figura “desqualificada, mesquinha, desonrada, torpe e oportunista” e que queria vê-lo algemado.

Regulamentação

Aprovada urgência para projeto de lobby

Depois de dez anos tramitando na Câmara, o plenário aprovou ontem, por 273 votos a 9, a urgência para a votação do Projeto de Lei 1202/07, do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que estabelece regras para a atividade de lobby e a atuação de grupos de pressão.

São Paulo

Câmara aprova aumento

Em sessão realizada nessa terça-feira (19), a Câmara Municipal de São Paulo encerrou o ano legislativo com a aprovação de um 13.º salário para o prefeito João Doria, seu vice e os 55 vereadores da capital paulista. O projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO), que permitiu a aprovação do pagamento, é de 2002.