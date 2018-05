Mais notícias nacionais: Avião de pequeno porte cai e fere 10 em Ubatuba/SP

00:00 · 02.05.2018

Um avião caiu num terreno perto o aeroporto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no início da noite de ontem. As dez pessoas que estavam a bordo tiveram algum tipo de ferimento, mas todas sobreviveram. Quatro vítimas foram hospitalizadas com suspeita de fraturas.

Violência

Tiroteio leva medo ao Parque do Ibirapuera

Um assalto a uma casa na zona sul de SP, terminou com perseguição policial, criminosos trocando de carro, tiroteio e acabou na região do Parque do Ibirapuera, levando medo aos frequentadores no feriado. No confronto, um guarda-civil e um dos suspeitos foram baleados. A dupla acabou se entregando.

Diz Kassab

'Maioria do PSD deseja coligação com Alckmin'

Gilberto Kassab, ministro das Comunicações e fundador do PSD, afirmou ontem que a sigla caminha para apoiar uma chapa majoritária à Presidência e que essa aliança deve ser com o PSDB do pré-candidato da sigla, Geraldo Alckmin. "Existe hoje uma ampla maioria do partido que deseja essa coligação".

Risco de cassação

Julgamento de prefeito gaúcho será retomado

O TSE marcou para amanhã o julgamento do processo que poderá resultar na cassação do prefeito de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi (PT). O pedido foi apresentado ao TSE após a divulgação do resultado da eleição de 2016, com base em condenações anteriores por improbidade administrativa.

Rio de Janeiro

Confronto na Rocinha fecha estrada

Um intenso tiroteio na favela da Rocinha, zona sul do Rio, interditou a estrada Lagoa-Barra por 30 minutos, ontem. Policiais do Batalhão de Choque foram acionados. Moradores da comunidade relataram confrontos, nas redes sociais. Alguns afirmam estarem sem luz.