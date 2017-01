Mais notícias nacionais: Após chuvas, nível do Cantareira sobe 1,4%

00:00 · 23.01.2017

Alento

Após chuvas, nível do Cantareira sobe 1,4%

Após as chuvas registradas no sábado e na madrugada deste domingo, o nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, aumentou 1,4% em relação ao dia anterior e alcançou 84,5% da capacidade às 7h de ontem, aponta boletim oficial divulgado.

Rio de Janeiro

Criança morre vítima de bala perdida

Uma menina de 2 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida da noite de sábado (21) em Irajá, zona norte do Rio. Sofia Lara Braga brincava em uma lanchonete quando policiais e um ladrão de carro passaram atirando. Ainda no sábado, três morreram e 12 ficaram feridos em tiroteio durante baile de favela.

Inter-religioso

Ato homenageia D. Paulo Evaristo Arns

Representantes de dez religiões cristãs e de outros credos participaram na tarde de ontem, na catedral da Sé, em São Paulo, de ato inter-religioso em memória do cardeal dom Paulo Evaristo Arns falecido no último dia 14 de dezembro, aos 95 anos de idade.