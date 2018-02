Mais notícias nacionais: Alckmin nega ter acordo com Doria

00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 00:38

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, negou que haja algum acordo com o prefeito de São Paulo, João Doria, para impedir a realização de prévias - tanto para a indicação do candidato do PSDB ao governo do Estado quanto para a Presidência.

Carta-compromisso

Movimento ligado a Huck fecha com PPS

O PPS e o movimento Agora! assinaram, ontem, uma carta-compromisso de ação política, referente aos espaços para candidatos oriundos do movimento se candidatarem nas eleições.

Reclama Bolsonaro

'Meu discurso Temer não vai roubar'

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) chamou de "política" a intervenção no Rio. "Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso ele não vai roubar, não", disse o pré-candidato.

Mudança partidária

Molon vai trocar a Rede pelo PSB

Os deputados Alessandro Molon e Aliel Machado vão trocar a Rede pelo PSB. A mudança será anunciada nos próximos dias por Carlos Siqueira, presidente do PSB.

ANTT

Citado na Lava-Jato é nomeado para cargo

Michel Temer nomeou o engenheiro Mário Rodrigues Júnior para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ele foi citado em depoimentos de empreiteiros investigados na Lava-Jato por esquema de corrupção no Rodoanel de SP.

Decreto dos Portos

PF quer prolongar prazo de investigação

O delegado Cleyber Lopes encaminhou, ontem, ao ministro Luís Roberto Barroso, do STF um pedido de prorrogação por mais 60 dias do inquérito dos Portos. A investigação apura se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos.

JBS

Wesley Batista vai deixar prisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, ontem, substituir a prisão dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, por medidas cautelares. Com isso, Wesley Batista vai deixar a prisão. Joesley Batista, no entanto, seguirá preso na carceragem da Polícia Federal em São Paulo.

Henrique Alves

STJ mantém detido ex-ministro de Temer

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus ao ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RJ). Com isso, Alves, que está preso desde junho de 2017, vai continuar atrás das grades. Ele considerou a possibilidade de Alves voltar a cometer crimes.

Reunião

Estados vão discutir êxodo de criminosos

Na próxima quinta, o ministro Torquato Jardim (Justiça) se reúne com secretários de segurança de três Estados (ES, MG e SP) para discutir a hipótese de a intervenção federal na segurança do Rio motivar criminosos a escaparem para estados vizinhos.