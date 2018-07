Mais notícias nacionais: acolhida denúncia contra Geddel

00:00 · 10.07.2018

A Justiça Federal em Brasília aceitou, ontem, denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu o ex-ministro Geddel Vieira Lima por improbidade administrativa. Na denúncia, o MPF acusa Geddel de pressionar o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero a produzir "parecer técnico favorável".

No RJ

Picciani nega propina e elo com Cabral

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Picciani (MDB), negou, ontem, ter recebido propinas de empresários de transporte e da construção civil. Em depoimento ao TRF-2, ele também afirmou não ter uma relação próxima ao ex-governador fluminense Sérgio Cabral.

De impeachment

Marcelo Crivella já é alvo de dois pedidos

Cinco dias após a reunião secreta na qual Marcelo Crivella ofereceu benefícios a pastores, pelo menos dois pedidos de impeachment contra o prefeito do Rio foram registrados. O primeiro foi protocolado na Câmara dos Vereadores pelo vereador Átila Nunes (PMDB), que pede além da perda do cargo, que Crivella fique 8 anos inelegível.

Em portos

Ação da PF apreende 4 toneladas de cocaína

Foi desbaratada, ontem, uma quadrilha internacional de traficantes de drogas, que transportava cocaína em contêineres para fora do país, principalmente a partir do Porto do Rio. A PF apreendeu 4 toneladas de cocaína.

Em mais de 300 municípios

MPF cobra medidas para garantir vacinas

Prefeitos de 312 municípios foram oficiados pelo Ministério Público Federal para que adotem as medidas a fim de garantir a adequada vacinação de crianças. A cobertura vacinal para a poliomielite nessas cidades está abaixo dos 50%.

Desde 1999

Rondônia confirma 1º caso de sarampo

A Secretaria de Saúde de Rondônia confirmou, ontem, o 1º caso de sarampo no Estado, desde 1999. Um outro caso já testou positivo para a doença e aguarda resultado de contraprova para ser oficialmente contabilizado.