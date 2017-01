Mais notícias de Nacional: Vale pede que prazo seja prorrogado

00:00 · 10.01.2017

Reparação em Mariana

A Vale informou que pediu junto com a Samarco e a outra sócia controladora desta empresa, a BHP Billiton, a prorrogação para 19 de janeiro do prazo determinado pela Justiça para depósito de R$ 1,2 bilhão para medidas reparatórias após o rompimento da barragem em Mariana (MG), em 2015.

Pior índice desde 2008

Amazônia perde até 7.989 km² de floresta

Entre agosto de 2015 e julho de 2016 (calendário oficial para medir o desmatamento), a Amazônia perdeu até 7.989 km² de floresta. Essa é a maior taxa desde 2008, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), a partir de dados oficiais divulgados pelo governo federal, no fim do ano passado.

Telmo de Avelar

Morre aos 93 anos, dublador do 'Pateta'

Morreu na madrugada de ontem, aos 93 anos, o ator e dublador Telmo Perle Münch, conhecido como Telmo de Avelar. Ele, que interpretou personagens como o Pateta, da Disney, estava internado desde sexta-feira (6) na Coordenação de Emergência Regional, no Rio de Janeiro. Telmo nasceu em Curitiba, no Paraná.

Após uma semana

Prefeito de Curitiba recebe alta hospitalar

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), teve alta do Hospital Marcelino Champagnat ontem. "Estou aos poucos recuperando o fôlego, mas estou com uma vontade tremenda de servir Curitiba", disse o prefeito. O político deu entrada na unidade no dia 2 de janeiro.

Por estaleiro

MPF da Bahia processa empresas da Lava-Jato

O MPF da Bahia ajuizou ação civil pública contra as empreiteiras OAS, Odebrecht e UTC -investigadas na Lava Jato- pela construção de um estaleiro em Maragogipe (BA). Também foram arrolados na ação a empresa japonesa Kawasaki Industries, o Estado da Bahia, a União, o Ibama e o ICMBio.

Contratos

Renovações do Fies começam no dia 16

Os estudantes poderão renovar os contratos do Fundo de Fies a partir do dia 16 de janeiro, segundo o Ministério da Educação (MEC). Os aditamentos são feitos pela internet, no SisFies. A renovação vale somente para contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016.

Por falta de recursos

Uerj impossibilitada de realizar atividades

Em carta endereçada ao governador Luiz Fernando Pezão, o Conselho da Uerj comunicou às autoridades e à população que "as suas atividades ficarão impossibilitadas ", devido à falta de pagamento, desde novembro, dos salários, bolsas e verbas de custeio.

Da saúde

Ministério alerta contra chikungunya

O Ministério da Saúde lançou um alerta sobre a chikungunya. Especialistas afirmam que o vírus da chikungunya tem um potencial de disseminação maior do que dengue e zika. Uma das razões é que o ciclo de transmissão da chikungunya é mais curto.