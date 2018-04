Mais notícias de Nacional: um preso é achado morto em presídio

00:00 · 30.04.2018

Rio Grande do Norte

Um detento morreu ontem na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, informou o governo, sem detalhar o caso. O presídio, em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, recebeu atenção nacional após a morte de 26 presos, em 14 de janeiro do ano passado.

Macaé

Lancha explode e deixa dez pessoas feridas

Seis das dez vítimas que ficaram feridas durante a explosão de uma lancha no sábado (28) em Macaé, cidade localizada no norte fluminense, continuavam hospitalizadas, ontem. A lancha explodiu pouco antes das 11h, no Rio Macaé, nas proximidades do Iate Clube do município.

Testemunha

Ex-assessor do PP está sob proteção da PF

Pivô da operação da PF contra líderes do PP, o ex-assessor José Expedito Rodrigues Almeida ingressou no Programa de Proteção à Testemunha. Ele, que relatou à PF ter carregado bolsas e malas de dinheiro para o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, teme represálias de políticos.

Estado

Rio já soma 40 policiais mortos em 2018

Mais dois PMs foram mortos no sábado (28) no estado do Rio. O sargento Carlos Cardoso, 36, foi morto durante operação, em Jacarepaguá. A outra morte é do cabo Antônio Oliveira, executado por criminosos em Iguabinha. Agora, o total de policiais mortos no estado este ano chega a 40 (38 eram PMs).

Saúde

Campanha quer vacinar 115 mil índios

O Ministério da Saúde quer imunizar 115 mil índios que vivem aldeados em regiões de todo o País, em áreas de difícil acesso e baixas coberturas vacinais. Até 20 de maio, serão oferecidas todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas.