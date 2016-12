Mais notícias de Nacional: Toffoli libera ação sobre linha sucessória

00:00 · 20.12.2016

Veto de réus

O ministro Dias Toffoli, do STF, liberou para julgamento uma ação sobre o veto de réus na linha sucessória da Presidência da República. O prazo regimental para a devolução do pedido de vista do ministro se encerraria amanhã. Com a devolução do pedido de vista, a ação ajuizada pela REDE está liberada para julgamento.

Da repatriação

Governo edita MP que prevê partilha de multa

O governo ratificou ontem, a divisão do dinheiro da multa da repatriação com os Estados e o Distrito Federal. Foi editada a Medida Provisória número 753/2016, que prevê que parte da multa (equivalente a 15% do valor declarado) seja destinada ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e também ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Em pronunciamento

Michel Temer deve fazer balanço de gestão

Mesmo com a possibilidade de ser alvo de panelaços, o presidente Michel Temer estuda formas de divulgar uma mensagem de fim de ano com o balanço dos sete meses de sua gestão e com sinalizações de que continuará em 2017 empenhado em ter uma marca do seu trabalho. Temer deve fazer um pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio.

Indiciado 64 vezes

MPF pede prisão de ex-assessor de Cabral

O Ministério Público Federal pediu ontem, a prisão preventiva de Pedro Ramos de Miranda, apontado como "faz tudo" do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB). Miranda já havia sido indiciado 64 vezes por lavagem de dinheiro e por envolvimento em organização criminosa que, segundo os procuradores, era chefiada por Cabra.

Por improbidade

Justiça condena irmão de Roberto Requião

O ex-superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), Eduardo Requião de Mello e Silva, irmão do senador Roberto Requião (PMDB-PR) foi condenado pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa. Ele é acusado de atentar contra os princípios da administração pública.