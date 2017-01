Mais notícias de Nacional: Temer vai a ato por vítimas do Holocausto

00:00 · 30.01.2017

À presidência da Câmara

Júlio Delgado lançará candidatura hoje

Mesmo sem o apoio do PSB, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG) vai lançar hoje, a sua candidatura à presidência da Câmara. Delgado passou o fim de semana articulando a viabilização do seu nome e decidiu marcar a cerimônia para o fim da manhã.

Em São Paulo

Temer vai a ato por vítimas do Holocausto

O presidente Michel Temer participou de um ato solene em homenagem às vítimas do Holocausto, em São Paulo. "Temos que relembrar sempre do Holocausto, passem dias, meses ou anos, sempre. Porque recordá-lo é uma lição para o futuro", disse Temer.

Mulher de Lula

Condições de Marisa seguem inalteradas

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva segue internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com "condições clínicas e neurológicas inalteradas", de acordo com boletim médico divulgado na tarde de ontem.

Aos 96 anos

Inventor do requeijão em copo morre em MG

O inventor de um dos produtos alimentícios mais tradicionais do Brasil morreu ontem, aos 96 anos. Como presidente da Laticínios Poços de Caldas, Moacyr de Carvalho Dias criou o requeijão cremoso em copo.