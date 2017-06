Mais notícias de Nacional: Tasso diz descrer em debandada do PSDB

00:00 · 14.06.2017

Aliança com governo

O presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati (CE), disse não acreditar que a decisão da sigla de seguir no governo Michel Temer possa gerar uma debandada de parlamentares tucanos.

No Senado

Reforma Trabalhista avança em comissão

O governo cumpriu, ontem, mais uma etapa da tramitação da Reforma Trabalhista. O relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi lido Comissão de Assuntos Sociais e será votado dia 20.

Do STF

Geddel oferece passaporte e sigilos

Investigado em inquérito, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) colocou à disposição do STF seus sigilos bancário e fiscal, em tentativa de evitar ser alvo de operações. Ele afirmou que pode entregar o passaporte e que abre mão de realizar movimentações bancárias maiores do que R$ 30 mil.

Da Petrobras

Moro aceita denúncia contra ex-gerente

O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-gerente da área internacional da Petrobras Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele agora é réu.

CCJ da Câmara

Rejeitado pedido para interrogar Fachin

O presidente da CCJ da Câmara decidiu rejeitar requerimento apresentado pela base aliada por meio do qual se cobrava informações ao ministro Edson Fachin, do STF, sobre a relação dele com o executivo Ricardo Saud, um dos delatores do grupo J&F.