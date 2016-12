Mais notícias de Nacional: Sigla está mobilizada, diz Romero Jucá

00:00 · 23.12.2016

Por gestão do PMDB

O presidente do PMDB, senador Romero Jucá (PMDB-RR), divulgou nota, afirmando apoio do partido às medidas anunciadas pelo governo. "Medidas essas que facilitam o emprego, modernizam as relações de trabalho e devolvem aos trabalhadores recursos para que possam minorar dificuldades atualmente vividas", escreveu.

Em nota de fim de ano

Lula pede mudanças econômicas e eleição

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mudanças na política econômica do governo Michel Temer e cobrou a antecipação das eleições presidenciais de 2018. "Primeiro nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que estou falando um presidente que tenha respaldo popular", diz Lula.